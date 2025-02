Erben gewinnt an Bedeutung. Die gesamte Erbmasse in der Schweiz soll dieses Jahr erstmals mehr als 100 Milliarden Franken betragen, schätzt der Erbschaftsforscher Marius Brülhart. Eine Studie des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag des Berner Generationenhauses zeigt, welche Haltung unterschiedliche Generationen in der Schweiz zum Thema haben. Der Beobachter stellt die Ergebnisse vor.