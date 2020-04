Grundsätzlich müsste ein Testament handschriftlich geschrieben oder öffentlich beurkundet werden – in der Regel bei einem Notar. Doch das ZGB (Schweizerisches Zivilgesetzbuch), das kurz vor Ausbruch der Spanischen Grippe im letzten Jahrhundert geschrieben wurde, regelt, was bei Todesgefahr, Epidemien oder Kriegsereignissen gelten soll, wenn die erwähnten Errichtungsformen nicht möglich sind: In solch ausserordentlichen Umständen kann man seinen letzten Willen Erben Das Testament vor zwei Zeugen erklären – wenn möglich mündlich, notfalls aber auch mit Zeichensprache oder anderen Gebärden.