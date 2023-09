Verkauf zu Verkehrswert unproblematisch

Will ein Kind die Liegenschaft übernehmen, gilt es alle damit verbundenen rechtlichen Aspekte zu kennen. So lassen sich Streitigkeiten unter den Geschwistern Haus vererben Wie wird ein Erbvorbezug gerecht vollzogen? am besten verhindern und Stolperfallen für die Eltern aus dem Weg räumen. Auch die Auswirkungen in steuerrechtlicher Hinsicht sollten Eltern und Kinder mit ihrem Steueramt vorab evaluieren.