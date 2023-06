Was ist ein Passwort-Manager?

Passwort-Manager erstellen unterschiedliche und längere Passwörter für diverse Konten, die man sich nicht alle im Einzelnen merken muss. Mit Lastpass, Dashlane, 1Password, Enpass oder KeepassX legt man einmalig ein Master-Passwort fest und kann so im verschlüsselten Programm-Modus auf die restlichen Kennwörter zugreifen.

Die Anwendung ist in Kombination als Browser-Erweiterung, als Software-Download auf dem Desktop oder über eine mobile App nutzbar und läuft synchron auf mehreren Geräten. Dank moderner Verschlüsselungsmethoden sehen bei den Passwort-Managern selbst zwei identische Kennwörter in chiffrierter Form völlig anders aus, was das Entziffern für Hacker äusserst schwierig macht. Auf diese Weise kann man sich die grösstmögliche Sicherheit schaffen.