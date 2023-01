Banken bieten Safes selten kostenlos an, die Miete wird meist vom Konto der Kundschaft abgebucht. Kontrollieren Sie also anhand der Kontoauszüge, ob sich ein Anhaltspunkt für eine solche Gebühr findet.



Wenn Ihr Ehemann die Miete jeweils bar bezahlt hat, kommt im Prinzip jede Bank in Frage. Suchen Sie am besten bei den Banken, bei denen es bereits ein Konto gibt. Die Kontonummer sowie den Namen und das Domizil der Bank finden Sie im Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung.



Schreiben Sie die Banken an und verlangen Sie schriftlich Auskunft, ob sie ein Schliessfach führen, das auf Ihren Mann lautet. Legen Sie dem Schreiben eine Ausweiskopie, eine Kopie des Erbscheins und ein Foto des Schlüssels mit der aufgedruckten Nummer bei. Das hilft Ihnen, aufzuzeigen, dass Sie berechtigt sind.