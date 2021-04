Nicht immer ist das einfach umsetzbar. Zum Beispiel beim Wiedereinstieg ins Berufsleben Mutterschaft Ihre Rechte beim Wiedereinstieg in den Beruf nach der Babypause. Für viele Frauen lang ersehnt, für andere auch einfach finanziell nötig. Ernüchternd daher oftmals die reine Geldbetrachtung: Wenn frau die höheren Kosten (Berufsauslagen, Verpflegung, Pendlerkosten), die höhere Steuerbelastung aufgrund des gestiegenen Einkommens und vor allem die Auslagen für die Fremdbetreuung der Kinder oder eine Haushaltshilfe in Betracht zieht, resultiert in manchen Fällen nur ein kleines Plus – wenn überhaupt.