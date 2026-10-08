Ein Punkt noch: Solche Produkte beinhalten oft drei oder mehr verschiedene Aktien. Viele meinen, das Risiko sei damit tiefer als bei einer einzelnen Aktie. Wie bei einem Fonds, der umso sicherer ist, je mehr unterschiedliche Aktien er enthält. Beim Barrier Reverse Convertible ist es genau umgekehrt: Nur einer von mehreren Aktienkursen muss unter die Barriere fallen, damit Sie einen Verlust erleiden. Angesichts der sehr unsicheren Weltlage ist kaum vorhersehbar, welche Aktienkurse sich wie entwickeln werden. Das macht solche Anlageprodukte sehr risikoreich.