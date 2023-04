Bank beharrt auf ihrer Position

Michel schrieb Briefe: zuerst an den zuständigen Filialleiter der Credit Suisse in Basel, schliesslich sogar an Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann und CS-Direktor Ulrich Körner. Von dort gelangte das Schreiben an die «Fachstelle Kundenfeedback» der CS. Diese sprach in einem Brief von einem «bedauerlichen Versehen» und bat «in aller Form um Entschuldigung», beharrte aber ebenfalls darauf, dass es sich lediglich um Unzen und nicht um 100-Gramm-Barren gehandelt habe.