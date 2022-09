Es ist der Moment gekommen, die Finanzen in die eigene Hand zu nehmen. Das gilt natürlich auch für Studierende, die noch kein eigenes Einkommen haben, sondern auf Zuwendungen der Eltern oder Stipendien angewiesen sind. Worauf kommt es bei Budget-, Bank- und Finanzfragen wirklich an? Was braucht es zwingend, was ist in der Kategorie: «Nice to have, aber es ginge auch ohne»?