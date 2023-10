Vielen Versicherten geht es jetzt wie Ihnen. Der Prämienanstieg, den der Bundesrat jedes Jahr kommuniziert, bezieht sich immer auf die mittlere Monatsprämie des jeweiligen Kantons und auf das sogenannte Standardmodell. «Standardmodell» heisst: Die Franchise beträgt 300 Franken, und man hat freie Arztwahl.



Die meisten Versicherten haben aber andere Modelle gewählt, um Prämien zu sparen Krankenkasse So senken Sie Ihre Prämien . Sie haben zum Beispiel eine höhere Franchise vereinbart, sind in einem Hausarztmodell versichert oder haben sich vielleicht für eine höhere Franchise plus Telemedizinmodell entschieden. Es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, die Versicherungen bieten unterschiedliche Modelle an. Wenn Sie also ein solches Modell gewählt haben, kann die Prämienerhöhung auch deutlich mehr betragen als der durchschnittliche Prämienanstieg.



Übrigens: Falls Sie überlegen, die Kasse zu wechseln – schauen Sie nicht nur auf die Höhe der Prämien, sondern auch darauf, wie zufrieden die Kundinnen und Kunden sind.