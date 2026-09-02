So verfassen Sie das Kündigungsschreiben

Die Kündigung muss schriftlich oder sonst mittels Text nachweisbar sein. Klassisch ist ein eingeschriebener Brief mit Unterschrift. Der ist selbst dann gültig, wenn gemäss AVB nur andere Formen erlaubt sind. Die Zustelladresse steht meist in der Police, in den AVB, auf der Visitenkarte Ihres Agenten oder online auf der Website.