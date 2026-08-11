Peter Fricker freut sich nach einer schweren Operation auf die frühzeitige Pensionierung: In wenigen Monaten wird er 60 und will dem Chef Tschüss sagen. 300’000 Franken will Fricker, der in Wirklichkeit anders heisst, aus seiner Pensionskasse (PK) als Kapital beziehen, den Rest als Rente. Doch seine PK will ihm das Geld nicht auszahlen, weil er erst vor einem Jahr noch 15’000 Franken freiwillig in die PK eingezahlt hat.