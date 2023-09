Die Postfinance betreibe eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Die Gesamtkosten würden den Kundinnen und Kunden beim Vertragsabschluss transparent aufgezeigt. Wie viel die Postfinance mit der Kreditvermittlung verdient, will sie nicht sagen. In den letzten zwei Jahren habe Postfinance Kleinkredite für rund 100 Millionen Franken an Bob Finance vermittelt, sagt der Sprecher. Bob Finance reagierte nicht auf eine Anfrage des Beobachters.