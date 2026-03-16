Das falsche Versprechen vom schnellen Ausweg

Beim Scrollen auf Social Media entdeckt der Mann ein verlockendes Angebot: der schnelle Ausweg aus der «Schuldenhölle». Ein Klick, ein Versprechen – alles soll gut werden. Was das Paar damals nicht ahnt: Sie sind nicht an Retter geraten, sondern an einen kommerziellen Schuldensanierer. Statt echter Hilfe bekommen sie vor allem eines: weitere Rechnungen.