Wohnraum ist knapp in der Schweiz. Einer der wirksamsten Ansätze, um das Problem zu lösen: verdichten. Auf bestehenden Grundstücken soll höher und dichter gebaut werden. Statt eines Einfamilienhauses aus den Sechzigerjahren mit viel Grün soll ein modernes Mehrfamilienhaus auf dem raren Baugrund stehen. So wie das Peter und Claudia Salzmann (beide 60) in Starrkirch-Wil SO machen. Neben ihrem Haus wollen sie ein Doppeleinfamilienhaus mit je 4½ Zimmern hochziehen.