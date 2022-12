J wie Junge Erwachsene

Als junge Erwachsene gelten in der Sozialhilfe alle Menschen zwischen dem vollendeten 18. und dem 25. Lebensjahr (in einigen Kantonen gar bis zum 35. Lebensjahr). Bei ihnen steht die Integration ins Berufsleben im Vordergrund. Von ihnen wird verlangt, dass sie entweder bei den Eltern oder in einem günstigen WG Zimmer wohnen. Eine eigene Wohnung wird nur in Ausnahmefällen finanziert.