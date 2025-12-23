Nicht unbedingt. Es kommt darauf an, in welchem Kanton Sie Sozialhilfe erhalten haben. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) empfiehlt zwar, dass aus späterem Erwerbseinkommen keine Rückerstattung geltend gemacht werden soll. Doch viele halten sich nicht an diese Empfehlung.