Realistische Obergrenzen für Miete

Für die Mietzinse dagegen gibt es in den meisten Kantonen keine festgelegten Richtwerte. Da sich das Mietzinsniveau je nach Region stark unterscheidet, ist es dort den Gemeinden überlassen, die Mietzinsrichtlinien festzulegen. Die Skos empfiehlt nur, die Obergrenze nach einer «fachlich begründeten Methode» gestützt auf Daten des lokalen und aktuellen Wohnungsangebots zu berechnen.