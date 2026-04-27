Gemeinde gegen Kanton

Und tatsächlich: Das St. Galler Verwaltungsgericht hiess die Beschwerde im Juni 2025 gut und bewertete die Ratenzahlungen als Rückfluss von eigenem Geld. «Es findet lediglich eine Umschichtung des Vermögens statt», schrieb das kantonale Gericht, ganz in Max Ammanns Sinn. Zwar muss für den Bezug von Fürsorgegeldern das Vermögen aufgebraucht werden, doch es gilt ein Freibetrag. Auch mit der ausstehenden Darlehensforderung lag Ammann unter der Freibetragsgrenze von 3000 Franken.