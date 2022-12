Ich zahle Mitgliedsbeiträge für ein Hilfswerk. Wie sieht es damit aus?

Mitgliedsbeiträge sind eigentlich keine Spenden. In der Praxis werden Mitgliedsbeiträge an Hilfswerke aber meist als Spenden angesehen. Geben Sie Ihre Mitgliedsbeiträge in der Steuererklärung am besten korrekt an.