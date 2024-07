Das Gemeinwesen haftet nur in Ausnahmefällen

Ausbaden müssen das Betriebe in Chippis, die wegen der überfluteten Fabrikhallen Kurzarbeit anmelden mussten, und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch Hausbesitzerinnen dürften sich fragen: Wer haftet eigentlich, wenn das Zuhause nun schwer beschädigt wurde Unwetter in der Schweiz 10 Dinge, die Hausbesitzer jetzt wissen müssen ? Vor allem, wenn die Schäden vermeidbar gewesen wären, hätte der Kanton die Rhone wie geplant korrigiert. Haftet er also für den Schaden?