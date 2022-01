1. Ich ziehe mit meinem Partner zusammen. Kann ich meine Hausratversicherung kündigen?

Die Versicherung ist nicht verpflichtet, Ihre Kündigung anzunehmen. Denn gekündigt werden kann eine Hausratpolice nur bei Ablauf des Vertrags, bei einer Prämienerhöhung, wenn die Versicherung einen Schaden zahlt oder bei Wegfall des Risikos. Normalerweise sind die Versicherungen jedoch kulant: Oft stimmt die Gesellschaft, bei der die jüngere Hausratpolice läuft, einer vorzeitigen Auflösung zu. Erklären Sie in einem Brief an beide Versicherer die Situation und notieren Sie sowohl Ihre Policennummer als auch die des Partners. Die Versicherungen können dann untereinander ausmachen, welche Police aufgehoben wird. Achten Sie darauf, dass in der weiterhin bestehenden Police Sie beide als Versicherungsnehmer aufgeführt sind.