Frühe Förderung ist essenziell

Mittlerweile gibt es ein gutes Dutzend solcher Zentren über die ganze Schweiz verteilt. Es ist extrem wichtig, dass betroffene Kinder an einer Frühförderung teilnehmen können. Nur so können sie den Übertritt in die Regelschule schaffen, was für ihr späteres Leben zentral ist.