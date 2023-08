Schäden am Auto

Zahlt meine Hausratversicherung auch, wenn mein Auto durch die Unwetter in Mitleidenschaft gezogen wurde?

Nein, Schäden am Auto Autoversicherungen Wer bezahlt den Schaden am Auto? sind nicht durch die Hausratversicherung gedeckt, sondern durch die Kaskoversicherung. Sie übernimmt Schäden, für die der Fahrer keine Schuld trägt, also zum Beispiel Feuerschäden, Diebstahl sowie Elementarereignisse. Aber Achtung: Auch die Kasko ist eine freiwillige Versicherung. Die Art und der Umfang der Deckung hängen von den jeweiligen Versicherungsbestimmungen ab.