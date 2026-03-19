Schwierig ist es, zu beweisen, dass sich jemand falsch verhalten hat. Versuchen Sie daher, unmittelbar nach dem Unfall Namen, Kontaktdaten und, wenn möglich, Aussagen von Zeugen zu sichern. Fotos vom Unfallort oder ein Pistenplan helfen ebenfalls. Ohne klare Beweise wird es schwierig, Ansprüche durchzusetzen. Wenden Sie sich an Ihre Rechtsschutzversicherung, wenn Sie eine haben.