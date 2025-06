Wenn das Bett in der Hütte leer bleibt

Liegen Sie mit Sommergrippe zu Hause, statt in einer Hütte ein Gipfelbier zu geniessen? Das ist ärgerlich. Für die vergebens reservierte Hüttenübernachtung können Sie in gewissen Fällen Geld zurückverlangen. Massgebend sind dafür die Annullierungsbestimmungen der Unterkunft. In den Hütten des Schweizerischen Alpenclubs (SAC) kann man eine Übernachtung bis um 18 Uhr des Vortages kostenlos stornieren. Das gilt nicht nur bei Krankheit, sondern auch bei einem Unfall.