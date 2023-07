Glaubt man dem Generationen-Barometer 2023, tut sich da etwas auf. Die Umfrage hat untersucht, was Jung und Alt in der Schweiz bewegt und belastet. Vor allem die jungen Erwachsenen nehmen eine wachsende Entfremdung zu den älteren Generationen wahr.



Wie zeigt sich das im gelebten Alltag? Dieser Frage ging die Beobachter-Redaktion in den letzten Wochen nach. An verschiedenen Schauplätzen und zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen haben wir beleuchtet, was jüngere und ältere Menschen in diesem Land trennt, aber auch, was sie verbindet – nachzulesen in diesem Schwerpunkt «Generationen».