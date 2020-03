Welche Massnahmen haben Sie als Institutsleiter ergriffen?

Ich habe alle Leute nach Hause geschickt, die ihre Arbeit über Internet und Telefon erledigen können. Ausserdem habe ich jedem, der sofort drei Tage Urlaub nimmt, zwei weitere freie Tage geschenkt. Das Ziel ist, in dieser Phase alles zu tun, um zwischenmenschliche Übertragungen des Virus zu verhindern. Ich bin kein Fan von Telearbeit. Der zwischenmenschliche Kontakt ist sehr wichtig. Aber in der aktuellen Situation wäre jede andere Entscheidung falsch gewesen. Auch ich selber werde in der kommenden Zeit nicht am Institut sein. Sogar das wöchentliche Reporting unserer Forschungsergebnisse habe ich unterbrochen, obwohl das in den letzten 27 Jahren noch nie geschehen ist.