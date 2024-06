Ein Pflegebett und ein Nachttisch: Das ist alles, was Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegezentrums Ersparnisse So viel kostet das Heim Platten in Meilen ZH künftig in ihrem Zimmer noch als Grundausstattung erhalten. Wer gern einen Tisch und zwei Stühle hat, zahlt 100 Franken Miete – pro Monat.