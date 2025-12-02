Beat Handschin, der Bund hat gerade seinen ersten Monitoringbericht veröffentlicht. Darin hält er fest, dass vor allem Haushalte mit Kindern, also Familien, armutsgefährdet leben. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?

Die kurze Antwort: grundsätzlich ja. Die längere Antwort: Auch viele alleinstehende Menschen im AHV-Alter oder mit gesundheitlichen Problemen brauchen finanzielle Unterstützung. Dabei ist Armut auch relativ – ab wann ist man «arm», wann ist es eine Notlage und wann nicht? Jemand, der nach offiziellen Grenzwerten nicht unter dem Existenzminimum lebt, kann trotzdem in eine Notlage geraten. Damit setzen wir uns bei SOS Beobachter immer wieder auseinander.

