Auf der Suche nach dem WM-Fieber

Wo bleibt das «Hopp Schwiiz»?

Lesezeit: 1 Minute

Am Donnerstag gelang der Schweizer Nati ein erfolgreicher WM-Auftakt gegen Kamerun. Während die Fans in Katar den ersten Sieg ihrer Nati feiern, will in der Schweiz noch keine Stimmung aufkommen. Ein Streifzug durch Zürich.