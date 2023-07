In der Schweiz gibt es insgesamt 30 Not- und Schutzunterkünfte für gewaltbetroffene Mädchen und Frauen. Die Angebote stossen an ihre Kapazitätsgrenzen, denn die Anzahl Schutzsuchender nimmt zu.

Insbesondere in der West- und der Zentralschweiz sowie im Tessin soll darum die Anzahl Schutzplätze erhöht werden. Das empfiehlt der Bundesrat. Parallel dazu hat der Nationalrat in der Frühlingssession ein Postulat der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur überwiesen. Es beauftragt den Bundesrat ebenfalls, die Schutzplätze in den Kantonen genau anzuschauen. Explizit mitberücksichtigt werden sollen Schutzräume für «gewaltbetroffene junge Männer und LGBTI-Personen».