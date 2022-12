In der Schweiz ist es im Gegensatz zu Deutschland und anderen Staaten nicht möglich, neben «männlich» und «weiblich» ein drittes Geschlecht im Personenstandsregister eintragen zu lassen oder auf einen Geschlechtseintrag ganz zu verzichten. Das soll auch weiterhin so bleiben, entschied der Bundesrat am Mittwoch.

Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Einführung eines dritten amtlichen Geschlechts seien nicht erfüllt. Das binäre Geschlechtermodell sei in der schweizerischen Gesellschaft nach wie vor stark verankert, teilte der Bundesrat mit. Vor einem neuen Geschlechtermodell brauche es zuerst einen gesellschaftlichen Diskurs. Zudem müssten die Verfassung und zahlreiche Gesetze geändert werden.

Für Transgender Network Switzerland ist die Haltung des Bundesrats eine «Ohrfeige gegen nicht binäre Menschen». Damit demonstriere der Bundesrat vor allem seine eigene feindliche Einstellung. Zudem kenne die Regierung die Haltung der Schweizer Bevölkerung nicht, denn in einer Untersuchung des Forschungsinstituts Sotomo von 2021 hätten sich 53 Prozent für einen Eintrag für nicht binäre Menschen in amtlichen Dokumenten ausgesprochen.

In der Artikelserie «Zwischen den Geschlechtern» widmet sich der Beobachter dem Thema ausführlich und spricht mit Betroffenen und ihren Familien.