Es ist die Realität. Wer so etwas erlebt hat, wird nicht nach einem halben Jahr sagen: Alles ist in Ordnung. Dafür ist es zu grässlich. Normalerweise verdrängen wir den Tod und die eigene Verletzbarkeit. Ein solches Unglück erinnert einen brutal daran, dass ein gesundes, normales Leben nicht selbstverständlich ist.