Wie müsste denn eine Reaktion der Bischöfe Kommentar zur Missbrauchsstudie Bischöfe dürfen sich nicht mehr verstecken Ihrer Ansicht nach aussehen?

Im «Club» auf SRF hat ja Bischof Bonnemain ziemlich herumgeschwurbelt und sich nicht festlegen wollen, was jetzt geschieht. Ich erwarte von den Bischöfen, dass sie jetzt gemeinsam nach Rom gehen und sagen, was sie in der katholischen Kirche in der Schweiz ändern wollen: die Rolle der Frauen in der Kirche neu definieren, Homosexuelle und queere Menschen behandeln wie alle andern, das Zwangszölibat abschaffen und die Machtstrukturen von Grund auf reformieren.