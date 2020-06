Am Abend werden über 900 Bedürftige in der Autonomen Schule vorbeigekommen sein. Nicht nur Sans-Papiers, auch Menschen mit Aufenthaltsbewilligung, die aus Angst, ihre Papiere zu verlieren, keine Sozialhilfe beantragen, auch Randständige Obdachlose in Corona-Zeiten «Noch einsamer als sonst» mit Schweizer Pass. In der Woche zuvor waren es noch 700 Menschen. «Eigentlich wollten wir um Mittag anfangen», sagt Conde. «Um acht Uhr standen aber schon 30 Leute hier, also haben wir den Start vorgezogen.»