Nach dem Ausstieg wagt sich Béatrice in die Welt hinaus. Als Ungelernte arbeitet sie im Service, in der Fabrik und putzt Anwaltsbüros. Sie bekommt zwei Töchter. «Mit meinen Kindern konnte ich nachholen, was ich selbst nie hatte. Ich genoss es, mit ihnen herumzublödeln.» Vom Vater der Mädchen trennt sie sich. «Es war hart, aber irgendwie ging es immer.» Ein spätes Glück ist die Ehe mit ihrem Mann, den sie mit 53 Jahren heiratet. 2021 stirbt er an einer schweren Krankheit. Und Béatrice entdeckt die Welt zum dritten Mal: als Reisende.