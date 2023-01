Im Gegensatz zu Spanien werden in der Schweiz Femizide von keiner offiziellen Behörde statistisch erfasst. Zwar gibt es in der Schweiz Zahlen zu häuslicher Gewalt, aber keine zu geschlechtsbezogener Gewalt. Die aktuelle Statistik aus dem Jahr 2021 verzeichnet 19’341 Straftaten im häuslichen Bereich. «Solange man in den Statistiken den Faktor Geschlecht nicht berücksichtigt, werden auch keine wirkungsvollen Massnahmen ergriffen, und folglich wird sich nichts ändern», kritisiert Simone Eggler vom Netzwerk Istanbul-Konvention und der NGO Brava, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt.