In manchen Kulturen und Religionen werden menstruierende Frauen als «unrein» gesehen. In Nepal etwa dürfen manche hinduistische Frauen während der Menstruation nicht im Haus ihrer Familie wohnen. Obwohl der Brauch offiziell längst verboten ist, wird er teils noch praktiziert. Und in Kenia kämpfen Frauen und Mädchen noch immer für erschwingliche Hygieneprodukte. Die Vereinten Nationen bezeichnen diese Art von Stigmatisierung und Verbreitung von Fehlinformationen als eine ernst zu nehmende Bedrohung für die Mädchen- und Frauenrechte Diskriminierung im Alltag Der Frauenstreik wirkt nach weltweit.