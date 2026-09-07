Methodische und inhaltliche Schwächen

Allerdings halten Bildungsfachleute und Wissenschaftlerinnen die Studie selbst für mangelhaft. «Es lassen sich einige methodische Mängel feststellen», sagt Axel Franzen von der Uni Bern zum Beobachter. Es handle sich bei der Erhebung nicht um eine Zufallsstichprobe. Das werfe die Frage auf, wie repräsentativ die Ergebnisse sind. Die Studienergebnisse hält Franzen vor dem Hintergrund der Pisa-Befunde aber trotzdem für plausibel.