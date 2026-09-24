Sie wollen den Quellenschutz auf Leute beschränken, die «unmittelbar erforderlich» sind, um die Medienfreiheit zu gewährleisten. Und Sie wollen, dass Dokumente beschlagnahmt werden können, wenn sie nicht bei Journalistinnen und Journalisten liegen, sondern bei Whistleblowern. Und Sie wollen das möglichst schnell, ohne zuerst Grundlagen vom Bundesrat erarbeiten zu lassen. Sie wollen auch nicht abwarten, bis der Bericht da ist, den Sie beim Bundesrat vor drei Jahren zu einem verwandten Problem bestellt haben.