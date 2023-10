Muskeln aus Stahl und Körper wie griechische Gottheiten: Bodybuilding ist im Trend. Damit die Muskeln schneller wachsen, helfen manche mit rezeptpflichtigen Hilfsmitteln nach – etwa anabolen androgenen Steroiden, kurz AAS. Nun hat das Drogeninformationszentrum Zürich erstmals anonyme Tests durchgeführt – mit dem Ziel, das Konsumverhalten von Sporttreibenden zu untersuchen und Erkenntnisse über die Qualität der Substanzen zu gewinnen.



Eine Erkenntnis: Drei Viertel der AAS sind verunreinigt oder gestreckt. Anabole androgene Steroide sind synthetisch hergestellte Wirkstoffe mit anabolen, also muskelaufbauenden, und androgenen (vermännlichenden) Eigenschaften. Das Drug Checking ist ein Angebot des Drogeninformationszentrums DIZ der Stadt Zürich und damit Teil des Viersäulenprinzips in der Schweizer Drogenpolitik: Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression. Das Drug Checking ist Teil der Schadensminderung. Nach Vereinbarung eines Termins beim DIZ können dort anonym Substanzen auf ihren Reinheitsgrad getestet werden, also Kokain, THC oder Ecstasy – und im Rahmen des Pilotprojekts erstmals auch anabole androgene Steroide.