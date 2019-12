Es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich jeden Tag mit einer ganzen Reihe moralischer Entscheidungen zu quälen. Ist es okay, mit dem Auto in die Ferien zu fahren? Wie viel Fleisch darf ich essen? Und was ist mit dem Palmöl Ökolabel Der Palmöl-Maulkorb ? Wir betrachten das Leben ständig durch eine moralische Brille. Ist eine Lebensführung, die sich so stark nach ethischen Prinzipien richtet, nicht auch schädlich?

Ich würde gern unterscheiden zwischen der Sorge angesichts der drohenden Klimakatastrophe, die ich für angemessen halte, und der Klage über Verhaltensänderungen Umweltbewusst leben «Der Vergleich mit anderen ist sehr wirksam» , die von uns allen verlangt sind. Mit letzterer Klage kann ich nicht viel anfangen. In den letzten Jahren ist es Mode geworden, über einen zunehmenden Moralismus zu klagen – das kann ich nicht mehr hören.