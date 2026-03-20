Immer mehr Angestellte fallen krankheitsbedingt aus. Für Unternehmen ist das teuer, die Kosten gehen in die Milliarden. Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr hat dazu einen Vorstoss im Parlament eingereicht. Sie fordert eine Lockerung des Arztgeheimnisses. «Es geht nicht darum, die Diagnose zu kennen, sondern zu erfahren, welche Arbeitstätigkeiten wieder möglich sind und welche nicht», sagte sie gegenüber SRF News.