Stellensuchende, die ihre Pflichten nicht einhalten, werden mit Einstelltagen bestraft. Das bedeutet, dass sie während einer gewissen Zeit kein Arbeitslosentaggeld erhalten, obwohl alle Voraussetzungen dafür erfüllt wären. Die Zahl der Einstelltage hängt von der Schwere des Verschuldens ab. Es gilt:

1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden,

16 bis 30 Tage bei mittlerem Verschulden,

31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden.

Dabei handelt es sich um Arbeitstage. Wenn jemand also 60 Einstelltage erhält, entspricht dies ungefähr drei Monaten ohne Arbeitslosenentschädigung.