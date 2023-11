Wieso ist das ausgerechnet in der Schweiz so?

Mit Philip Morris International, Japan Tobacco International und British American Tobacco haben drei Grosskonzerne wichtige Firmenstandorte in der Schweiz. Das dürfte mit ein Grund dafür sein. Philip Morris etwa hat in Neuenburg ein Forschungszentrum mit mehreren Tausend Angestellten. British American Tobacco hat im Jura eine grosse Produktionsstätte. Diese Firmen sind stark in den Regionen verankert, vor allem in der Westschweiz und im Kanton Luzern, weil dort Japan Tobacco International einen Standort hat. Deshalb ist es für Politikerinnen und Politiker aus diesen Kantonen ein heisses Eisen, gegen deren Interessen anzugehen.