Am Donnerstagmittag fiel der Entscheid: Über die AHV-Reform wird nicht neu abgestimmt. Zwar räumen die zuständigen Richterinnen und Richter ein, es seien Fehler gemacht worden. In der offiziellen Mitteilung heisst es aber: «Eine Aufhebung der Abstimmung fällt aufgrund der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes nicht in Betracht.» Was bedeutet das?