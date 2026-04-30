Verstoss gegen internationale Standards

Eine Evaluation des Bundesamts für Justiz vom Juli 2025 lobte die EFK-Arbeit jedoch und empfahl, die Zuständigkeit bei ihr zu belassen. Die EFK konterte mit einem eigenen Rechtsgutachten. Laut diesem verstösst die Aufgabe gegen internationale Standards und gefährdet die Unabhängigkeit der Finanzkontrolle. Anfang April 2026 nun stellte sich die Finanzdelegation des Parlaments hinter die EFK: In ihrem Tätigkeitsbericht empfiehlt sie dem Bundesrat, die Zuständigkeit nach den eidgenössischen Wahlen 2027 anzupassen.