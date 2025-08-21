Ausserordentliche Session angedacht

Das ist ein Hinweis darauf, dass das Parlament eine ausserordentliche Session plant. Dieses Mittel setzen die Räte oft ein, um einem Thema mehr Platz geben zu können und es schneller zu behandeln. Damit eine solche ausserordentliche Session zustande kommt, muss ein Viertel der Mitglieder eines Rates dies verlangen. Dann können gleichlautende Motionen in beiden Räten gleichzeitig behandelt werden.