Grenzwerte werden erarbeitet

PFAS gelten als möglicherweise krebserregend und werden mit einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme in Zusammenhang gebracht. Über die letzten Jahrzehnte setzte man PFAS in vielen Alltagsprodukten und industriellen Prozessen ein. Mittlerweile sind die Chemikalien überall auf der Welt verbreitet – wegen ihrer hohen Stabilität bauen sie sich aber kaum ab. Über belastete Böden und Lebensmittel sowie über verschmutztes Trinkwasser gelangen PFAS-Chemikalien in unser Blut.